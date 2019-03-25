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مشاورات أمنية إسرائيلية لكيفية الرد على صاروخ "تل أبيب"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 07:41 - 25 مارس 2019
قصف تل أبيب قصف تل أبيب
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مشاورات أمنية تجري في هذه الأثناء بحضور قادة الأذرع الأمنية الإسرائيلية للرد على إطلاق صاروخ صباح اليوم باتجاه "تل أبيب" .

وأوضحت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، والمتواجد في واشنطن، يجري مشاورات أمنية هاتفية مع رؤساء الأجهزة الأمنية حول الرد العسكري المحتمل.

ويضم الاجتماع مسؤول الشاباك نداف أرجمان ورئيس مكتب الأمن القومي مئير بن شبات، وقائد أركان الجيش أفيف كوخافي ورئيس الاستخبارات العسكرية تمير هايمن.

يذكر أن صاروخا قد سقط صباح اليوم وأطلق من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف ما أدى إلى إصابة 6 مستوطنين وتضرر مبنيين اثنين.