إصابة سبعة إسرائيليين بعد سقوط صاروخ اطلق من غزة على منزل في تل أبيب

أكدت مصادر إسرائيلية اصابة 7 إسرائيليين صباح الاثنين، بجراح في سقوط صاروخ على منزل بمنطقة "الشارون" شمالي "تل أبيب" أطلق من قطاع غزة.

وذكرت القناة 12 العبرية أن الصاروخ سقط على منزل في منطقة "مشميرت" في نطاق منطقة الشارون إلى الشمال من "تل أبيب" وقريباً من مدينة نتانيا وأن سكان المنزل السبعة أصيبوا بجراح، 5 بجراح طفيفة و2 بجراح متوسطة فيما لحق دمار كبير بالمنزل.

في حين قال الجيش إنه شخص إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه "إسرائيل" حيث دوت صفارات الإنذار بمنطقة الشارون والمناطق المحيطة.

في حين قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال انه : تم إطلاع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وفي الدقائق القليلة القادمة ستجري مشاورات عبر الهاتف مع رئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" ورئيس جهاز الأمن القومي وكبار مسؤولي الجيش.