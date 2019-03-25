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#معركة_الاسرى تتصدر الترند العالمي على مواقع التواصل الاجتماعي

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 00:56 - 25 مارس 2019
معركة الأسرى 34 معركة الأسرى 34
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تصدرت وسم #معركة الأسرى الترند العالمي على مواقع التواصل الاجتماعي الليلة، و ذلك بعد الأحداث التي شهدها قسم4 في سجن النقب الصحراوي، وذلك عقب قيام قوات القمع باقتحام قسم (4).

ووفقاً لما وصل من معلومات أولية تفيد أن قوات القمع تستخدم قنابل الصوت والغاز والرصاص بحق الأسرى في قسم (4) الذين واجهوا قوات القمع بطعن اثنين من السجانين.

يُشار إلى أن معتقل "النقب الصحراوي" يشهد مواجهة كبيرة بين الأسرى والإدارة منذ قرابة الشهر عقب قيامها بنصب أجهزة تشويش في محيط مجموعة من الأقسام، علماً أن عدد الأسرى في النقب قرابة 1300 أسير.

و كان الأسرى في سجون الاحتلال يستعدون لخوض اضراب عن الطعام، احتجاجاً على تركيب اجهزة تشويش من قبل سلطات الاحتلال، و التي تشكل تهديداً مباشراً لحياتهم.

 

 

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