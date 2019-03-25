معركة_الاسرى تتصدر الترند العالمي على مواقع التواصل الاجتماعي

تصدرت وسم #معركة الأسرى الترند العالمي على مواقع التواصل الاجتماعي الليلة، و ذلك بعد الأحداث التي شهدها قسم4 في سجن النقب الصحراوي، وذلك عقب قيام قوات القمع باقتحام قسم (4).

ووفقاً لما وصل من معلومات أولية تفيد أن قوات القمع تستخدم قنابل الصوت والغاز والرصاص بحق الأسرى في قسم (4) الذين واجهوا قوات القمع بطعن اثنين من السجانين.

يُشار إلى أن معتقل "النقب الصحراوي" يشهد مواجهة كبيرة بين الأسرى والإدارة منذ قرابة الشهر عقب قيامها بنصب أجهزة تشويش في محيط مجموعة من الأقسام، علماً أن عدد الأسرى في النقب قرابة 1300 أسير.

و كان الأسرى في سجون الاحتلال يستعدون لخوض اضراب عن الطعام، احتجاجاً على تركيب اجهزة تشويش من قبل سلطات الاحتلال، و التي تشكل تهديداً مباشراً لحياتهم.

أبطالنا الاسرى في سجن النقب يخوضون مواجهات مع سجانيهم الآن ، بعد طعن اثنين من الحراس الصهاينة. و تشير تقارير صهيونية إلى ان أحد الحراس الذين تعرضوا للطعن أصيب في الرقبة و حالته خطيرة و الثاني اصيب في يده بينما كان يحاول السيطرة على الأسير. — sawt kawem (@sawtkawem) ٢٤ مارس ٢٠١٩

اخوتنا واسرانا الابطال في سجن النقب الصحراوي يتعرضوه الان الى اشرس و ابشع هجمة يشنها عليهم جنود الاحتلال الصهيوني ????

اللهم انصرهم وقوهم على عدوك وعدونا

احفظهم يا حفيظ من كيد يهود

ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء يا... https://t.co/CF4kIUjWad — Eyad Mohammed (@Iyad_Alian) ٢٤ مارس ٢٠١٩

ويبقى الطعن بالسكاكين والدعس بالارجل والسحق بالاقدام لعبة الشعب الفلسطيني على اعداءه من بني صهيون ففي سجن النقب هناك أنباء عن طعن جندي إسرائيلي أثناء عملية قمع الاسرى الفلسطينيين،،#بدنا_نقاوم نعم #فلسطين — الدكتورة فاطمة الوحش #القدس (@fatimaalwahsh) ٢٤ مارس ٢٠١٩

الله أكبرر ولله الحمد✌????✌????

تعلو الآن بين جنبات سجن النقب

بعد قيام أحد الأبطال بطعن سجانين



يارب كن معهم واحفظهم بحفظك — ولاء بنتُ باسم الشنطي (@walaabasem96) ٢٤ مارس ٢٠١٩