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باستخدام القنابل والغاز والرصاص

أوضاع خطيرة يشهدها الأسرى في "النقب" عقب اقتحام قوات القمع

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:17 - 24 مارس 2019
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قال نادي الأسير الفلسطيني إن أوضاعاً خطيرة يشهدها الأسرى منذ ساعات في معتقل "النقب الصحراوي" وتحديداً في قسم (4) حيث يشهد المواجهة الأشد والتي تتجه نحو التصعيد، وذلك عقب قيام قوات القمع باقتحام قسم (4). 

ووفقاً لما وصل من معلومات أولية تفيد أن قوات القمع تستخدم قنابل الصوت والغاز والرصاص بحق الأسرى في قسم (4) الذين واجهوا قوات القمع بطعن اثنين من السجانين.

يُشار إلى أن معتقل "النقب الصحراوي" يشهد مواجهة كبيرة بين الأسرى والإدارة منذ قرابة الشهر عقب قيامها بنصب أجهزة تشويش في محيط مجموعة من الأقسام، علماً أن عدد الأسرى في النقب قرابة 1300 أسير.

هذا وحذر نادي الأسير من خطورة ما يجري محملاً إدارة معتقلات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة الاعتداء على الأسرى.

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