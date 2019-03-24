أسير فلسطيني يطعن سجانين صهيونيين في قسم 3 بسجن النقب

أفاد مكتب إعلام الأسرى، مساء اليوم الأحد، أن أسيراً فلسطينياً أقدم على طعن سجانين اثنين في قسم "3" بسجن النقب.

وأوضح أن قوات القمع الإسرائيلية قامت باقتحام السجن وشرعت بإطلاق النار والغاز ، مرجحة وقوع إصابات في صفوف الأسرى الفلسطينيين.

واضـاف إعلام الأسرى، أن أصوات التكبير والهتافات تعلو في أقسام سجن النقب وسط إطلاق نار من قبل قوات القمع الصهيونية.

وأكدت مصلحة السجون الإسرائيلية إصابة سجانين ، بعد قيام أسير بطعنهما داخل قسم 3 في سجن النقب الصحراوي، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكد موقع مفزاك لايف العبري، تعرض جنديين من حراس سجن كتسيعوت "النقب" للطعن على يد أسير، ووصفت جراح أحدهما بالخطيرة.

يتبع..