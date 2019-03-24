زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر، الأحد، جزيرة سولاويسي الإندونيسية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية بإندونيسيا في بيان، إن مركز الزلزال يقع على بعد 54 كيلومتر جنوب غربي منطقة "بوسو" التابعة لجزر "سولاوسي"، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.

ولم تصدر الهيئة تحذيرًا بشأن احتمال حدوث موجات تسونامي عقب الزلزال الذي لم يسفر عن سقوط ضحايا وخسائر وفقاً للبيانات الأولية.

تجدر الإشارة أن إندونيسيا، شهدت العام الماضي، 11 ألفا و 577 هزة أرضية.

وفي 28 سبتمبر/ أيلول 2018، اجتاحت أمواج تسونامي ارتفاعها 6 أمتار، مدينتي بالو ودونغالا، بجزيرة سولاويسي، عقب هزة أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجات، أدت إلى مصرع 4 آلاف و340 شخصا.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ"حزام النار"، وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.