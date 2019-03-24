استهداف مركبة إسعاف جراء قصف الاحتلال شمال غزة

استهدفت تعرضت مركبة تابعة للهلال الأحمر لأضرار جسيمة جراء قصف مدفعية الاحتلال شمال قطاع غزة.

وذكر الهلال الأحمر أن "استهداف بقذيفة مدفعية بالقرب من سيارة اسعاف تابعة للجمعية شمال غزة أدى إلى أضرار جسيمة بالسيارة خلال تغطيتها احداث الحدود".

وكانت مصادر محلية أفادت، مساء اليوم الأحد، بإصابة 3 مواطنين بجراح، أحدهم بحالة خطيرة جراء اطلاق مدفعية الاحتلال النيران نحو نقطة رصد للمقاومة شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

و تواصلت فعاليات "الإرباك الليلي" مساء الأحد، في مخيمات العودة الخمس على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

واطلقت قوات الاحتلال في مخيمات العودة وابلاً من قنابل الغاز باتجاه المتظاهرين شرق البريج، فيما أشعل الشبان الفلسطينين الإطارات وأطلقوا الألعاب النارية والمفرقعات.