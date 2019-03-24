استطلاع جديد غينتس يتفوق  علي نتنياهو  ب4 مقاعد 

أظهر استطلاع اجرته القناة الثانية العبرية حول نسبة المقاعد التي ستحصل عليها الاحزاب الاسرائيلية في الانتخابات العامة والتي ستجري بتاريخ 9 ابريل.

فقد اشارت النتائج الي أن حزب ازرق ابيض برئاسة بيني غينتس سيفوز ب32 مقعدا في الكنيست، بينما سيحصل الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو على 28 مقعدا

حزب العمل 10 مقاعد

حزب حداش تاعل 7 مقاعد

حزب يهودات هتوراه 7 مقاعد

حزب شاس 6 مقاعد

اليمين الجديد 5 مقاعد

اتحاد احزاب اليمين 5 مقاعد

حزب غيشر 4 مقاعد

حزب ميرتس 4 مقاعد

راعم وحزب بلد 4 مقاعد

اسرائيل بيتنا 4 مقاعد

حزب زهوت 4 مقاعد

حزب كولانو 2 مقعد

