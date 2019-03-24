الأسرى يعلنون بدء التحضير لمعركة الكرامة الثانية

أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، عن توجهها لتصعيد الخطوات الاحتجاجية ضد مصلحة السجون التي لا زالت تمارس انتهاكاتٍ بحق الأسرى.

وأعلنت الحركة الاسيرة نيتها الذهاب إلى الإضراب عن الطعام، وذلك لحفظ كرامة الأسرى الفلسطينيين، واختيارهم إما النصر أو الاستشهاد.

وقالت الحركة في بيانٍ لها "سنفصح يوم غدٍ الاثنين، عن ثاني الخطوات الدفاعية عن حقوقنا ومكتسباتنا في معركة الكرامة الثانية".

وأكدت "لم نختر المعركة ولكنها فرضت علينا وسنكون على قدر المسؤولية". مضيفةً: "باشرنا بالإجراءات الأولى لمعركة الكرامة الثانية بنشر التوصيات الخاصة لكل الأسرى في قلاع الأسر".