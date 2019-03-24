يديعوت احرونوت تصف أسوأ ليلة مرت على غلاف غزة

وصفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، ليلة أمس السبت، بأنها أسوأ ليلة مرت على منطقة "كرم أبو سالم" بغلاف غزة منذ بدء المظاهرات عند السياج الحدودي في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة: "ليلة الانفجارات في كيرم شالوم، ليلة بلا نوم في غلاف غزة، لقد شهد سكان كيرم شالوم أسوأ ليلة منذ بدء المظاهرات عند السياج الحدودي في قطاع غزة قبل عام".

وأضافت أنه تم إلقاء عشرات العبوات المتفجرة والألعاب النارية أثناء المظاهرات الليلية واستمرت الانفجارات طوال الليل.

وأوضحت أن العديد من الطلاب الإسرائيليين لم يتمكنوا من النوم ولم يتوجهوا للمراكز التعليمية في الصباح.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستوطنين عانوا الليلة الماضية من صدمة شديدة بعد ليلة صاخبة، بنما تحدث رئيس المجلس الإقليمي أشكول، غادي ياركوني، مع كبار المسؤولين العسكريين في المنطقة حول الوضع الصعب في المستوطنة وطالب بالتدخل الفوري لإيجاد حلول.