تخفيضات على رسوم مستلزمات الانتاج الحيواني بغزة

كشف طاهر أبو حمد مدير دائرة الإنتاج الحيواني بزراعة غزة، عن تشكيل لجنة لدراسة الوسائل لتسهيل الخدمات على مربي الثروة الحيوانية في قطاع غزة في ظل الظروف الاقتصادي الصعبة التي تعصف بالقطاع.

وأكد أبو حمد في تصريح اذاعي، اليوم الأحد،أن الوزارة تعكف على تشكيل لجنة لتخفيض الرسوم التي تفرضها على مستلزمات الانتاج الحيواني وبنسب كبيرة للتخفيف عن المزارعين.

وشدد على أن ازدياد ارتفاع الأسعار على مستلزمات الانتاج الحيواني في قطاع غزة ناجمة عن ضريبة 17% التي تخصم من الاحتلال وتحول الي موازنة السلطة في رام الله.

كما أكد على وجود تسهيلات جديدة سيلمسها المزارعين والعاملين في القطاع الحيواني خلال الأيام القليلة القادمة وهي بانتظار مصادقة عليها.

ويتأثر القطاع الحيواني كغيره من القطاعات الأخرى في غزة بسبب الحصار المفروض على غزة، وبفعل عقوبات السلطة بمزيد من الانتكاسات والتراجع الكبير في الانتاج وقلة الطلب عليه.