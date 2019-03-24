الاحتلال يفرج عن أسير من بيت لحم

أطلقت سلطات الاحتلال مساء اليوم الاحد سراح الاسير الاسير فؤاد ابو جلغيف من سكان مدينة بيت لحم بعد انتهاء محكوميته البالغة خمس سنوات، بتهمة المشاركة في اعمال مقاومة الاحتلال.

ونظمت حركة "فتح" والقوى والفعاليات الوطنية حفل استقبال للاسير ابو جلغيف حيث خرجت في مسيرة سيارات جابت شوارع المدينة وصولا الى منزله، رفعت خلالها الاعلام الفلسطينية ولافتات تشيد بصمود الاسرى في مواجهة سياسة القمع الاسرائيلية بحقهم.

والقى محمد عبد ربه رئيس جمعية الاسرى المحررين كلمة، قدم فيها التهاني للاسير ولعائلته بمناسبة الافراج عنه، مشيرا الى ما يتعرض له الاسرى من عمليات قمع وحرمان في سجون الاحتلال.