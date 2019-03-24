  رشق حافلة للمستوطنين بزجاجة حارقة 

رشق شبان فلسطينيين حافلة للمستوطنين بزجاجة حارقة قرب مفترق جث.
و وفقاً لصحيفة معاريف العبرية، فقد تم اشتعال نيران خفيفة بالحافلة ولم يصب احد، حيث وصلت قوات كبيرة من قوات الاحتلال للمنطقة وبدأت بعملية تمشيط.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
06:00 - 15 مارس 2019
11:57 - 17 مارس 2019
09:19 - 15 مارس 2019
21:48 - 10 مارس 2019
14:36 - 17 مارس 2019
17:56 - 15 مارس 2019
09:55 - 17 مارس 2019
08:31 - 12 مارس 2019
12:48 - 15 مارس 2019
08:58 - 16 مارس 2019
08:55 - 11 مارس 2019
08:21 - 20 مارس 2019
23:57 - 10 مارس 2019
09:50 - 15 مارس 2019
16:40 - 20 مارس 2019
10:57 - 15 مارس 2019
11:33 - 11 مارس 2019
10:17 - 20 مارس 2019
19:52 - 17 مارس 2019
13:50 - 23 مارس 2019
13:04 - 12 مارس 2019
13:20 - 13 مارس 2019
12:30 - 14 مارس 2019
13:51 - 15 مارس 2019
19:57 - 22 مارس 2019
11:43 - 20 مارس 2019
19:16 - 22 مارس 2019
13:57 - 21 مارس 2019
12:11 - 24 مارس 2019
11:53 - 18 مارس 2019
21:50 - 11 مارس 2019
22:32 - 20 مارس 2019
20:45 - 17 مارس 2019
06:15 - 15 مارس 2019
19:05 - 12 مارس 2019
19:33 - 12 مارس 2019
15:28 - 17 مارس 2019
11:45 - 12 مارس 2019
19:15 - 15 مارس 2019
12:50 - 18 مارس 2019
08:09 - 20 مارس 2019
19:30 - 19 مارس 2019
19:27 - 19 مارس 2019
05:38 - 15 مارس 2019
10:12 - 11 مارس 2019
رشق شبان فلسطينيين حافلة للمستوطنين بزجاجة حارقة قرب مفترق جث.
و وفقاً لصحيفة معاريف العبرية، فقد تم اشتعال نيران خفيفة بالحافلة ولم يصب احد، حيث وصلت قوات كبيرة من قوات الاحتلال للمنطقة وبدأت بعملية تمشيط.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا