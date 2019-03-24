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  رشق حافلة للمستوطنين بزجاجة حارقة 

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 18:41 - 24 مارس 2019
زجاجة حارقة زجاجة حارقة
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 رشق شبان فلسطينيين حافلة للمستوطنين بزجاجة حارقة قرب مفترق جث.

و وفقاً لصحيفة معاريف العبرية، فقد تم اشتعال نيران خفيفة بالحافلة ولم يصب احد، حيث وصلت قوات كبيرة من قوات الاحتلال للمنطقة وبدأت بعملية تمشيط.

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