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عريقات: إعلان رومانيا وهندوراس يُكرس لغة الغاب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:18 - 24 مارس 2019
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طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات رومانيا وهندوراس بالتراجع عن نيتهما نقل سفارتيهما من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة، والانحياز للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

وقال عريقات في بيان الأحد، "هذه خطوات أحادية وغير قانونية، تساهم بإشعال المنطقة إرضاءً لإدارة ترمب وللشعبوية واليمينة الصاعدة في العالم، وتشجع اليمين الإسرائيلي المتطرف على مواصلة خروقاته المنافية للقانون والشرعية الدولية".

وأكد أن "هذه الخطوات تعد استكمالا لسلسة فرض الحلول والإملاءات على الشعب الفلسطيني، وتكريس للغة الغاب والتطرف على حساب سيادة القانون، وستعمل على القضاء على ما تبقى من فرص للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها".

وشدد عريقات على أن هذه الدول تتخذ مواقف مناهضة لحقوق الشعب الفلسطيني بالمنابر الدولية وبقراراتها المنافية للقانون الدولي وقد آن الأوان لتصويبها والعودة إلى النظام والشرعية الدولية.

ودعا الاتحاد الأوروبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الدول التي تخرج عن سياسته الثابتة وتخالفها، مؤكداً أن فلسطين ستثير هذه القضية أمام جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

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