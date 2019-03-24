غانتس: نتنياهو سمح لالمانيا بيع الغواصات لمصر دون اعلام القيادة

قال رئيس حزب ازرق ابيض بيني غانتس: إن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الاخضر لألمانيا لبيع الغواصات إلى جمهورية مصر العربية".

وأوضح غانتس وفقاً لصحيفة يديعوت احرنيوت العبرية، أن بيع الغواصات الألمانية إلى مصر تم من وراء ظهر قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، متهماً نتنياهو بعدم التشاور مع الأجهزة الأمية.

وقال غانتس: "سنشكل لجنة تحقيق في قضية الغواصات الألمانية".

يشار إلى أن عاموس جلعاد الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية بوزارة الحرب الإسرائيلية قال: "إن مسؤولاً ألمانياً أبلغه أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صادق على بيع غواصات ألمانية لمصر.

كلام "جلعاد" جاء في سياق إفادته للشرطة الإسرائيلية مساء السبت، في إطار الملف 3000.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من القاهرة بشأن ما ورد على لسان المسؤول الإسرائيلي السابق.

وتشتبه الشرطة الإسرائيلية في حصول مقربين من نتنياهو على أموال مقابل تمرير قرار شراء غواصات من ألمانيا لإسرائيل بالتعاون مع شركة “تيسين كروب” الألمانية ، بحسب القناة 13 الإسرائيلية.

وأوضح “جلعاد” أنه كان قد أبدى تحفظه أمام الألمان “حيال بيع غواصات لمصر من شأنها تهديد أمن "إسرائيل”على حد قوله.

وتابع أن نتنياهو بنفسه هو من وافق لاحقاً على إتمام الصفقة.