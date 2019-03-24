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رومانيا والهندوراس ستنقلان سفارتهن من "تل أبيب" إلى القدس

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 17:57 - 24 مارس 2019
صورة تعبيرية صورة تعبيرية
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ذكرت قناة "كان" الاسرائيلية مساء اليوم الأحد، بأن كل من دولتي رومانيا والهندوراس ستنقلان سفاراتهن من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة في خطوة للاعتراف بالقدس (عاصمة لدولة الاحتلال).

وأوضحت القناة العبرية، بأن اعلان البلدين نقل سفارتهما إلى القدس سيتم رسميا خلال انعقاد مؤتمر اللوبي الصهيوني الأمريكي "ايباك" بعد غد الثلاثاء في الولايات المتحدة بحضور رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو".

يُشار إلى أن رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب أعلن القدس عاصمة لدولة الاحتلال عام 2017، الأمر الذي دفع بعض الدول الأوروبية للاحتذاء بقرار ترامب.

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