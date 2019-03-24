آيفون المقبل يدعم مشاركة الطاقة اللاسلكية

قال موقع "ماك أوتاكارا" الياباني نقلا عن شركة توريد لهواتف آبل في آسيا إن الجيل المقبل من هواتف آيفون سوف يدعم تقنية مشاركة الطاقة اللاسلكية بشكل يتيح للمستخدم شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيا، مثل ساعة وسماعة آبل، بعد أن سبقتها إلى تبني هذه التقنية شركتا سامسونغ وهواوي.

ومن خلال تقنية مشاركة الطاقة سيكون الجيل التالي من هواتف آيفون قادرا على شحن علبة الشحن اللاسلكي الجديدة من آبل لأجهزة أير بودز، كما يمكن لهذه التقنية دعم ساعة آبل بالطاقة والتي تستخدم شحنا لاسلكيا خاصا.

ويأتي هذا التقرير تأكيدا لتنبؤات المحلل الشهير لآبل مينغ تشي كو الذي ذكر في تقرير سابق أن آيفون 2019 من آبل سوف يدعم تقنية الشحن اللاسلكي.

وذكر تقرير الموقع الياباني أن الجيل المقبل من آيفون سيقدم شحنا سلكيا أسرع عبر وصلة "يو أس بي-سي ولايتنينغ"، وتتيح المواصفات الجديدة إمكانية الشحن بسرعة تصل إلى 18 واطا عبر "يو أس بي-سي".

ومن المعروف أن هاتفي آيفون إكس أس وأكس آر الحاليين من آبل مدعومان من محول طاقة “يو أس بي” قياسي بسرعة 5 واطات فقط.

يذكر أن سامسونغ كشفت مؤخرا عن سلسلة هواتف غلاكسي إس10 التي تتميز بإمكانية استخدامها لشحن هواتف الشركة الأخرى لاسلكيا، وكذلك شحن ساعة غلاكسي ووتش وسماعات الأذن غلاكسي بودز اللاسلكية.

وكانت شركة هواوي سبقت سامسونغ في تبني هذه التقنية في هاتفها الأخير "مايت 20 برو" الذي طرحته في أكتوبر/تشرين الأول 2018.