مجهولون يعتدون على طواقم جودة البيئة في الخليل

استنكرت سلطة جودة البيئة الأحد، الاعتداء على مفتشيها وموظفي الصحة من بلدية اذنا والشرطة البيئية والسيارات الحكومية أثناء عملهم الميداني قرب جدار الضم والتوسع الاستيطاني في البلدة جنوب غرب مدينة الخليل المحتلة.

وأكدت جودة البيئة في بيان أن الاعتداء يتطلب مواجهة من كافة فئات المجتمع المحلي مواجهة ظاهرة حرق الخردة والاسلاك والنفايات الالكترونية المدمرة على صحة الانسان والبيئة.

وأشارت إلى أن ما حدث سابقة خطيرة وخارجة عن تقاليد وأخلاق وقيم أهلنا في إذنا وشعبنا.

وناشدت كافة والمؤسسات ذات العلاقة للتعاون والعمل لمكافحة ظاهرة الحرق وفق الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، مشددة على أن الشرطة تتابع حادث الاعتداء مع الجهات ذات العلاقة.

وبينت جودة البيئة أنها ستعمل مع الشرطة البيئة وكافة الشركاء للضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه تهريب المواد الخطرة وتعريض حياة مواطنينا وبيئتنا لخطر الأمراض والتلوث بكافة اشكاله.