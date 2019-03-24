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مصر.. سخرية من قرار اتحاد الكرة الخاص بـ#مباراة_القمة

  • فلسطين اليوم
  • 16:17 - 24 مارس 2019
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سخرية كبيرة اجتاحت حسابات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد قرار الاتحاد المصري الخاص بمباراة القمة بين نادي الأهلي ونادي الزمالك.

وقرر اتحاد الكرمة المصري إقامة مباراة القمة 117 بين الأهلي والزمالك، على ستاد برج العرب، بدون حضور جماهيري في اللقاء المؤجل من الجولة 17 بالدوري المقرر نهاية الشهر الجاري.

واستقر الاتحاد على حضور مجالس إداراتي الناديين، مع السماح لعدد محدود جدًا للأعضاء لا يتجاوز الـ 20 فرد لكل نادٍ.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي، مساء السبت المقبل، في قمة الكرة المصرية، حيث يحتل الفريق الأبيض صدارة الترتيب برصيد 53، وخلف الأهلي برصيد 51 نقطة.

وأثار قرار الاتحاد غضبًا كبيرًا بين جماهير الناديين، إذ أن لقاء القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك يعتبر حدثًا كبيرًا جدًا في مصر، ويتلهف المشجعون إلى حضور المباراة، لكن خيبة الأمل انعكست على شكل سخرية على مواقع التواصل.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب الوصافة.

ومن المُنتظر أن تُلعب بطولة أمم أفريقيا في الصيف المُقبل على أرض مصر للمرة الخامسة في تاريخ الفراعنة، بعد أن تم سحب التنظيم من الكاميرون لعدم الجاهزية.

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