مصر.. سخرية من قرار اتحاد الكرة الخاص بـ#مباراة_القمة

سخرية كبيرة اجتاحت حسابات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد قرار الاتحاد المصري الخاص بمباراة القمة بين نادي الأهلي ونادي الزمالك.

وقرر اتحاد الكرمة المصري إقامة مباراة القمة 117 بين الأهلي والزمالك، على ستاد برج العرب، بدون حضور جماهيري في اللقاء المؤجل من الجولة 17 بالدوري المقرر نهاية الشهر الجاري.

واستقر الاتحاد على حضور مجالس إداراتي الناديين، مع السماح لعدد محدود جدًا للأعضاء لا يتجاوز الـ 20 فرد لكل نادٍ.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي، مساء السبت المقبل، في قمة الكرة المصرية، حيث يحتل الفريق الأبيض صدارة الترتيب برصيد 53، وخلف الأهلي برصيد 51 نقطة.

وأثار قرار الاتحاد غضبًا كبيرًا بين جماهير الناديين، إذ أن لقاء القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك يعتبر حدثًا كبيرًا جدًا في مصر، ويتلهف المشجعون إلى حضور المباراة، لكن خيبة الأمل انعكست على شكل سخرية على مواقع التواصل.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب الوصافة.

ومن المُنتظر أن تُلعب بطولة أمم أفريقيا في الصيف المُقبل على أرض مصر للمرة الخامسة في تاريخ الفراعنة، بعد أن تم سحب التنظيم من الكاميرون لعدم الجاهزية.

لا انا بقول كتير 15 مشجع كان 10 كفايه ????????#مباراه_القمه pic.twitter.com/ceQLlZCchu — محمد الرمادي (@yRsA6Pu7ao1j4Pi) March 24, 2019

انتظروني هستضيف امم افريقيا

من غير جمهور#مباراه_القمه pic.twitter.com/B6OFAQf7pJ — Jana Muhammad (@JanaMuhammad19) March 24, 2019

ياجدعان عرفين الدنيا بقت غاليه والمره دي ع الضيق لكن وعد المره الجايه هنخليهم ٥٠ واحد مهزله #مباراه_القمه — Hamid Hamdy (@Hamid2003505) March 24, 2019

خايفين من جمهور الأهلى ليه

عارفين ان الجمهور هو درع الأهلي

انما الزمالك هما اللي بيمنعوا جمهورهم

الحمدلله على نعمة الاهلي #مباراه_القمه — ????????WANTED???????? (@moaaz_safan) March 24, 2019

اتحاد الكرة المصري يستجيب لنبض الجماهير ويرفع عدد الجماهير من ١٥ فرد لكل فريق إلى ٢٠ في #مباراه_القمه شكراً يا @EFA وفيت وكفيت #تمريره_وزيادة — محمد زيادة (@ziadamoh) March 24, 2019

#مباراه_القمه

المدرجات هتكفي ال30 واحد ولا نبعت نجيب كراسي من القهوة — Amgad hana (@Amgadhana5) March 24, 2019

يعني قمة العشرين طلعت المقصود بيها عشرين مشجع؟ #مباراه_القمه — طارق أحمد (@tareka7mad) March 24, 2019

ده لما بنلعب في الشارع بيبقو اكتر من عشرين???????????? #مباراه_القمه — ⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦????Ãĥmëď (@Ahmed80171778) March 24, 2019

20مشجع لكا فريق علشان #مباراه_القمه ؟؟؟

دي لو خطوبة ع الضيق ف بيت العروسة .. المعازيم هتبقى اكتر من كده ???????????? — بنت الاهلي???????? (@mf888000) March 24, 2019

١٥ مشجع لكل نادي ???? وليه التبذير الاوڤر ده ????????????????

#مباراه_القمه pic.twitter.com/UvI1lKMdog — Mohamed Hassan (@Moo_Ben_Hassan) March 24, 2019