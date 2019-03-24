منتخبنا الأولمبي يحقق فوزا صعبا على بنغلادش بتصفيات آسيا

حقق منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، انتصارا صعبا على منتخب بنغلادش بهدف وحيد بثاني مبارياته في التصفيات الآسيوية، في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة خليفة الرياضية في مدينة عيسى بالبحرين.

وحافظ منتخبنا الأولمبي على صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد تحقيقه الانتصار الثاني تواليا، ويأتي ثانيا المنتخب المستضيف البحرين برصيد 3 نقاط والذي يلاقي مساء اليوم منتخب سريلانكا.

ويتبقى لمنتخبا لقاء وحيد أمام منتخب البحرين، بالتصفيات الأولية المؤهلة لبطولة أمم آسيا 2020 في تايلاند، وللدور الثاني المؤهل لتصفيات أولمبياد طوكيو، ويتأهل بطل المجموعة مباشرة للبطولة وللدور الثاني من التصفيات.

شوط أول فلسطيني خالص لصالح نجوم منتخبنا الأولمبي الذين تلاعبوا بدفاع المنتخب البنغالي كما يريدون، وجاء أول تهديد في الدقيقة الثانية من زمن الشوط من كرة ثابتة نفذها المتألق يوسف امغيمس أبعدها الحارس بصعوبة عن مرماه.

تواصلت الهجمات الفلسطينية على مرمى منتخب بنغلادش الذي لعب بتشكيلة دفاعية فقط دون أي هجمة اول فرصة خلال الشوط، وكاد النجم عدي الدباغ أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الـ9 من تسديدة قوية من على حافة صندوق الجزاء لكن كرته جانبت قليلا المرمى.

وانتظر منتخبنا حتى الدقيقة الـ22 لافتتاح التسجيل من تسديدة صاروخية من اللاعب هاني عبد الله من أكثر من 30 متر فشل الحارس البنغالي في التصدي لها.

وكاد المدافع المتقدم موسى فيراوي أن يعزز تقدم منتخبنا بهدف ثان في الدقيقة الـ33 من تسديدة قوية تصدى لها حارس منتخب بنغلادش على دفعتين، لينتهي الشوط بتقدم منتخبنا بهدف وحيد.

الأفضلية الفلسطينية تواصلت خلال مجريات الشوط الثاني، مع تحسن في اداء لاعبي منتخب بنغلادش الذي صنعوا عددا من الفرص للتسجيل دون أن ينجحوا، بينما اهدر منتخبنا عددا من الفرص كما الشوط الأول في ظل تألق حارس بنغلادش ومن امام دفاعه، لينتهي اللقاء لصالح منتخبنا بهدف وحيد.