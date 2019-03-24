مخابرات السلطة تمدد اعتقال القيادي في حركة الجهاد رياض أبو صفية

مددت نيابة رام الله اليوم الأحد توقيف " رياض أبو صفية" أحد قيادات حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، 48 ساعة للتحقيق معه لدى جهاز المخابرات العامة في البيرة.

وكان جهاز المخابرات الفلسطينية اعتقل أبو صفية يوم أمس السبت، بعد استدعائه للمقابلة بتهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير شرعية وفقاً لمزاعمهم.

وصباح اليوم، منع جهاز المخابرات محامي مؤسسة الضمير مهند كراجه من زيارته لتوقيعه على وكالة المحامي بحجة عدم وجود المستشار القانوني.

واستنكرت مؤسسة الضمير في بيان وصل ل"فلسطين اليوم" منع محاميها من لقاء موكله وتوقيعه على الوكالة، وتؤكد على أن هذا المنع ينتهك بشكل صارخ ضمانات المحاكمة العادلة التي كفلتها القوانين المحلية والمواثيق الدولية، ويمس بالحق في الدفاع وحق الموكل بلقاء محاميه.

وأكدت الضمير أن هذا المنع ينتهك ما كفله القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (12) حول حق الموقوف في الاتصال بمحامي، كما ينتهك الضمانات التي ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بخصوص حق الموقوف بالاتصال مع محامي.

واعتبرت الضمير إن هذا الإجراء عرقلة لعمل المحامين ومنعهم من ممارسة عملهم ودورهم في متابعة قضايا موكليهم، ويؤدي إلى مصادرة ضمانات الموقوف المكفولة لحماية حريته وحقوقه الأساسية.