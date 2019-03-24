نتنياهو يبحث في واشنطن إعلان ترامب بشأن الجولان



توجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها قبيل مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن "اجتماعاته مع ترامب خلال هذه الزيارة ستكون مهمة جدا"، مشيرا إلى أنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي موضوع الجولان وتصريحاته التي وصفها بـ"التاريخية".

وكان ترامب قد أعلن أن "الوقت قد حان للولايات المتحدة لأن تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان، الذي يحظى بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة".

ولفت نتنياهو إلى أنه يعتزم لقاء رؤساء الكونغرس الأمريكي وإلقاء كلمة أمام مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "إيباك"، وهي أقوى جمعية لوبي يهودية في الولايات المتحدة.

وذكر رئيس حكومة الاحتلال أنه "سيبحث مع ترامب الملف السوري ومواصلة ممارسة الضغوط على إيران، وتشديد العقوبات التي تم وسيتم فرضها، إلى جانب التعاون الأمني والاستخباراتي غير المسبوق بين الجانبين".

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية بأن العمل جار على إعداد وثيقة تعترف رسميا بسيادة إسرائيل على الجولان، وقد يتم إصدارها خلال زيارة نتنياهو.