الاحتلال ينقل جميع الاسرى المقدسين الاطفال من سجن مجيدو الى الدامون

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن ادارة سجون الاحتلال الإسرائيلية نقلت جميع الأسرى الأطفال المقدسيين من سجن مجيدو الى سجن الدامون الإسرائيلي دون أسباب تذكر.

ولفتت الهيئة في بيانها، أن عدد الأشبال الذين تم نقلهم بلغ 32 أسيرا قاصرا دون سن 18 عاما.

وأوضحت، أن 270 طفلا دون سن الثامنة عشر عاما يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلية، موزعين على سجني مجيدو وعوفر، يتعرضون لأبشع السياسات التنكيلية والقمعية وفرضٍ للاحكام والغرامات المالية الباهظة بحقهم وحرمانهم من حقهم في التعليم وزيارات الاهل والرعاية الصحية وغيرها من انتهاكات.