الكلية الجامعية تكرم طالباتها المتفوقات للفصل الدراسي الثاني من العام 2018-2019م

احتفلت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بتكريم طالباتها المتفوقات للفصل الأول من العام الدراسي 2018-2019م، وذلك في احتفالية ورد القوافل التي نظمها مجلس الطالبات بالتعاون مع قسم شئون الطلبة، والتي انطلقت بحضور ومشاركة كل من الأستاذ الدكتور رفعت رستم رئيس الكلية، الدكتور أكرم رضوان مساعد النائب الأكاديمي، المهندس مصطفى سكيك مساعد النائب الإداري، السيد عدنان الحمادين رئيس قسم شئون الطلبة، والطالبات المحتفى بهن وذويهن.

بدوره رحب الأستاذ الدكتور رفعت رسم بالحضور، وقال: "يسرنا ان نلتقي بكم اليوم في هذا الحفل البهيج لنكرم سويا بناتنا المميزات من هذه المؤسسة الرائدة التي نعتز بانتماءهن وتفوقهن فكل التحية لهن، لقد امتد تميز خريجينا لخارج الكلية وانتشر في المجتمع ومؤسساته المتنوعة، كيف لا وهم الذين حصدوا المراتب العليا في اختبارات ومقابلات التوظيف وتبوأوا المراكز المرموقة، وفي هذا المقام نبرق لطالباتنا المتفوقات بالتهاني الحارة ونتمنى لهن دوام التألق والإبداع في مسيرتهن العلمية والمستقبلية، وأن نراهم قريبا على منصات التخرج والتكريم".

وأكد رستم أن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بكافة مستوياتها لا تدخر أي جهد لخدمة الطلبة والارتقاء بمكانتهم العلمية والعملية بحيث يكونوا عناصر بناء وعطاء في المجتمع، وتحدث عن الجهود التي تبذلها الكلية لإكسابهم الخبرات العلمية والتخصصية في بيئة أكاديمية نوعية مزودة بأفضل وأحدث متطلبات التعليم التقنية والتكنولوجية، وذلك بما يكسبهم الأفضلية في التنافس على فرص التشغيل والوظائف المتاحة في المجتمع، مقدما تهانيه لذوي الطالبات على جهودهم الدائمة والتي أثمرت تفوقا وتميزا وإبداعا.

وفي كلمة المتفوقات أعربت أفنان أبو دقة طالبة بكالوريوس الإعلام وتكنولوجيا الاتصال عن سعادتها بتمثيل زميلاتها المتفوقات في هذه الاحتفالية الرائعة، وتقدمت بالشكر الجزيل للكلية الجامعية ومدرسيها على أدوارهم النبيلة في خدمة الطلبة وإعدادهم بالشكل الأمثل، مهدية تفوقها وزميلاتها لذويهن الذين يواصلون مسيرة العطاء غير المتناهي، وعاهدت الحضور أن يكون المتفوقات خير سفيرات للكلية في المجتمع.

من جانبها أكدت وفاء مسمح رئيس مجلس الطالبات أن المجلس سيبقى دوما إلى جانب الطالبات في مختلف محطات دراستهن في الكلية الجامعية، وسيواصل رسم البسمة على شفاه الطالبات، وأن هذه الاحتفالية تأتي في سياق تكريم طالبات الكلية المتفوقات اللاتي واصلن الليل بالنهار لتحقيق أعلى المعدلات، فوجب على الجميع الاحتفاء بهن وبإنجازاتهن الرائعة التي تؤكد بأنهن على قدر المسئولية وعلى قدر ثقة الجميع بهن.

واختتم الاحتفال بتكريم الطالبات وتوزيع الهدايا التقديرية عليهن والتقاط الصور التذكارية لهن وسط زغاريد الأمهات وفرحة الأباء والأهل.