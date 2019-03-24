تعرف على موعد صرف القسائم الشرائية القطرية

تحدث وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة يوسف إبراهيم، اليوم الأحد، عن مشروع توزيع القسائم الشرائية الذي ستقدمه اللجنة القطرية لحوالي 120 ألف أسرة فلسطينية بواقع 300 شيكل.

وأكد إبراهيم أنه لا صحة لكل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، داعيا الجميع لانتظار المعلومة الصحيحة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية.

وقال "ربما خلال الأيام القليلة القادمة، سنعلن بشكل رسمي عن عدد المستفيدين وآليات وكيفية الاستفادة".

وأضاف "وفق اللجنة القطرية، سيستفيد من المشروع ما يقدر بـ120 ألف اسرة فلسطينية بواقع 300 شيكل، وبقيمة تبلغ 10 ملايين دولار".

ولفت إلى أنه يجري حاليا العمل فنياً وإجرائياً على عملية اختيار الأسماء والمحلات التي سيتم التعامل معها، وكذلك الأصناف التي سيكون بإمكان المواطن المستفيد أخذها والاستفادة منها.

وختم وكيل وزارة التنمية الاجتماعية تصريحاته التي أوردها قائلا "الأيام القليلة القادمة سيكون هناك وضوح وسنعلن عن ذلك رسميا".