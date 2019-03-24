مباحث دير البلح تكشف قضيتي سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 2900 دينار

كشفت مباحث المحافظة الوسطى قسم دير البلح قضيتي سرقة مصاغ ذهبي من منزلين منفصلين، قُدر ثمن المسروقات بـ 2900 دينار أردني.

ففي القضية الأولى، أوضحت مباحث دير البلح أن المواطنة "ن,م" من سكان دير البلح تقدمت بشكوى مفادها قيام مجهول بسرقة مصاغ ذهبي من منزلها، قيمته 1400 دينار أردني.

وأشارت إلى أن المباحث عاينت مكان السرقة وتبين بعدم وجود أي إتلاف وتخريب أو العبث بمحتويات المنزل، وأن الجاني على دراية تامة بمكان المصاغ الذهبي حيث تم الاشتباه بالمدعو "أ,م".

وقالت إن التحقيق مع المشتبه به أظهر أنه سرق المصاغ الذهبي، حيث قام بإحضاره من المكان الذي خبأه فيه.

وفي واقعة أخرى، كشفت مباحث دير البلح حادثة سرقة أخرى وقعت لأحد المواطنين، أبلغ من خلالها عن سرقة مصاغ ذهبي من منزله، قيمته 1500 دينار أردني.

وبعد البحث والتحري اشتبهت المباحث في المدعو "ع,م" والمدعو "ر,م" وبإحضارهما والتحقيق الشفوي معهما أقر الأخير بالسطو وسرقة المصاغ الذهبي، فيما كان المشتبه به الأول يقوم بمراقبة المنزل من الخارج.

وذكرت مباحث دير البلح أن أنها أحضرت الذهب المسروق والمشبه بهم في القضيتين وحولتهما لقاضي التحقيق في الشرطة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم.