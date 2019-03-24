هام لطلاب التوجيهي: حذف أجزاء من مادتي الفيزياء والكيمياء

قررت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الأحد، إعفاء طلبة الثانوية العامة في فلسطين من تقديم الامتحان لبعض أجزاء من مادتي الفيزياء والكيمياء.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته، أنه تقرر تدريس منهاج مادة الكيمياء حتى بند (5-6) صفحة 155، وما تبقى من الأسئلة المرتبطة به هو للاطلاع فقط ولا يدخل في الامتحان.

وكذلك قررت تدريس منهاج مادة الفيزياء حتى بند (4-10) "الإشعاع النووي وتطبيقاته" صفحة 172، وما تبقى مع الأسئلة المرتبطة به هو للاطلاع فقط ولا يدخل في الامتحان.

ونوهت الوزارة إلى أن العمل يقتصر بهذا التعميم للعام الدراسي 2018-2019 فقط.