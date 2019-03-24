المدلل: ندعو شعبنا للمشاركة في الحراك البحري يوم الثلاثاء القادم

دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده للاشتباك مع الاحتلال والمشاركة الحاشدة في ذكرى يوم الأرض ومسيرة العودة وكسر الحصار السبت القادم.

وأكد المدلل خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، للإعلان عن الحراك البحري المقرر تنظيمه الثلاثاء القادم في منطقة (زكيم) شمال قطاع غزة، أن مسيرات العودة لن تتوقف وستتواصل حتى تحقيق كامل أهدافها في العودة وكسر الحصار.

وشدد، أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لأبناء شعبنا لا يمكن أن تكسر عزيمتنا أو تضعف ارادتنا، قائلاً: "نحن بانتظار اليوم المشهود يوم مليونية الأرض والعودة لنؤكد على حقنا الثابت بالعودة إلى الأراضي المحتلة عام الـ48 وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 2007".

وأضاف: "ندعو أبناء شعبنا للمشاركة الفاعلة في مخيمات العودة الخمسة على طول الحدود الشرقية للقطاع تأكيداً على حق شعبنا في تحقيق مطالبه الأساسية والتي كفلتها كافة القوانين الدولية والإنسانية".

كما دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أبناء شعبنا في الضفة المحتلة للاشتباك المباشر مع جنود الاحتلال على الحواجز العسكرية كافة والتي تفصل مدن الضفة عن بعضها البعض.

وأوضح المدلل، بأن كنس الاحتلال وطرده من الضفة المحتلة لا يمكن أن يتحقق إلا بنفس النهج الذي استخدمته المقاومة في قطاع غزة لطرد الاحتلال الإسرائيلي عام 2005 ألا وهو المقاومة المسلحة والاشتباك المباشر مع الاحتلال، مطالباً أبناء الشفة المحتلة إلى زرع هاجس الخوف والرعب في قلوب جنود الاحتلال في اليوم المشهود (مليونية العودة القادمة).

وأشار إلى ان اهل الضفة المحتلة هم قادرون على مواجهة تغول الاحتلال والاستيطان في الضفة والقدس.

كما دعا القيادي المدلل، أبناء شعبنا في الشتات الفلسطيني للخروج في العواصم العربية في ذكرى يوم الأرض ومسيرة العودة تأكيداً على حقوقهم المشروعة.

وفي ذات السياق استنكر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، هرولة بعض الدول العربية إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: "إن التطبيع مع الاحتلال سواء سياسياً أو اقتصادياً او اعلامياً او اجتماعياً فهو طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية وضربة في قلب الأمة العربية والإسلامية".