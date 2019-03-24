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"رسام الشخصيات الكرتونية".. طفلٌ من غزة بريشة فنان

  • فلسطين اليوم - أنور العامودي
  • 13:02 - 24 مارس 2019
الطفل الموهوب سراج قريقع يجسد الشخصيات الكرتونية الطفل الموهوب سراج قريقع يجسد الشخصيات الكرتونية
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"دورا".. لوحة فنية استطاع من خلالها الفنان الصغير سراج قريقع أن يسقط موهبته الفنية بمجرد استخدام أدوات الرسم (الألوان الخشبية والمائية_ ودفتر اسكتش_ وقلم خاص للتحديد)، بطريقة بسيطة ليجسد موهبته الإبداعية في رسم الشخصيات الكرتونية.

صورة "دوروا" وقعت على عين الطفل البالغ عشرة أعوام، من وحيّ فيلم كرتوني "دورا وموز" المعروض على قناة mbc3، وأراد أن يصنع لهذه الشخصية التي كانت بدور نشر الفرح والحب ومشاركة الأطفال في رسم الابتسامة.

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"تزين الدفاتر باللوحات الفنية الجميلة لشخصيات منها: (دورا_ سبونج بوب_ مكونا_ سانجي_ النمر الوردي_ نقار الخشب...)، مستوحاة من عدة أفلام كرتونية تُعرض على قنوات تلفزيونية، باستخدام أدوات بسيطة ومتوفرة، ليضع موهبته الفنية في رسم الابتسامة على الأطفال وجعلهم أقرب لتلك الشخصيات بمجرد ملامسة اللوحات" يقول سراج لوكالة فلسطين اليوم.

ويشير إلى أنه اكتشف موهبة الرسم عبر مشاهدة أفلام الكرتون لعدة ساعات على قنوات التلفاز وجهاز التابليت المرتبط بشبكة الانترنت، وتقميص دور الشخصيات عبر رسمها على لوحات فنية جذابة وجميلة تجذب المشاهدين لها.

ويؤكد الطفل قريقع، أنه ينتج لوحات فنية كاملةً وجميلة للشخصيات الكرتونية شبه يومياً، وذلك في فترات الصباح أي قبل الذهاب إلى المدرسة أو بعد العودة إلى البيت في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مضيفاً بأنه رسم 38 لوحة فنية خلال الشهرين الماضيين بمعدل رسم كل صورة بـ(15 دقيقة).

ويستعرض الموهوب جميع لوحاته الفنية على قناة خاصة به على اليوتيوب (Mini Artist) وصفحته بالفيس بوك، وسط لقاء كثير من المشاهدين والمعجبين لموهبته الذاتية في رسم الشخصيات الكرتونية.

يروي بأنه يطمح في المستقبل بأن يكون موهبته الفنية في الرسم تأخذ على نطاق أوسع، في رسم الشخصيات والرسم بـD3، ووصول تلك الرسومات إلى مختلف المعارض والمحافل العربية والدولية لعرض موهبته الفنية.

وعن أبرز الصعوبات التي تواجه الفنان قريقع، تحدث عن عدم توفر المقدرة لديه على شراء كافة مستلزمات الرسم نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية، وانقطاع التيار الكهربائي على القطاع بشكل مستمر، بالإضافة عدم تبني الموهبة الفنية من قبل المؤسسات الجمعيات وبالتالي فان موهبته مهددة في حال لم يتم الاهتمام به.

تشجيع وتحفيز الموهبة

وقال والد الطفل منير قريقع، :" إنه يقدم كل ما يحتاج له ابنه سراج من أدوات ومستلزمات قدر المستطاع، علاوة على الدعم المعنوي وتحفيزه لتطوير الموهبة في المستقبل".

وأضاف أنه يسعى دائماً بأن بقف بجانب سراج في تقديم الدعم المعنوي والمادي وتحفيزه على تطوير موهبته التي تميزه في رسم الشخصيات الكرتونية الهادفة.

وأشار إلى أنه اكتشف موهبة ابنه أثناء رسم عدة لوحات فنية جميلة ومتكاملة هذا العام الحالي، وسعى إلى تعزيز دور الرسم الذاتي لسراج وكان لجده أثراً واضحاً في ذلك، بجانب التوجيه والتعليم من الرسامين السابقين.

وطالب قريقع جميع المعنيين من المؤسسات والجمعيات العاملة في القطاع إلى تبني موهبه سراج كونه في طور المرحلة الأولى، والاهتمام به لتطوير موهبته الفنية ليتمكن من المشاركة الواسعة في المعارض الدولية التي تهتم بالموهبين.

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يفرض طوقاً وحصاراً على قطاع غزة بزهاء مليوني مواطن، منذُ أكثر من 11 عاماً، ما أدى إلى انهيار المنظومة الاقتصادية وتفشي البطالة بين أوساط السكان، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل دون التوصل إلى حل.

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