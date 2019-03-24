متى سيتم الإعلان عن موعد القسائم الشرائية بغزة..؟

أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يوسف إبراهيم، أن كل مايشاع حول تفاصيل القسيمة الشرائية من خلال اللجنة القطرية غير صحيح، فيما ستعلن وزارته عن تفاصيلها الأيام المقبلة.

وأوضح إبراهيم، في تصريح صحفي، أن الأيام المقبلة ستعلن الوزارة عن الأعداد المستفيدة من المشروع، وآليات التوزيع، وكيفية الاستفادة من هذه القسائم.

وأضاف إبراهيم، أن مايقدر بـ120 ألف أسرة بواقع 300 شيكل، ستستفيد من مشروع القسائم وفقاً لما أعلنته اللجنة القطرية، أي بقيمة حوالي 10 مليون دولار.

وبين وكيل الوزارة، أنه يتم العمل فنياً واجرائياً حول عملية اختيار الأسماء والمحلات التي سيتم التعامل معها، والاصناف التي يمكن للمواطن الاستفادة منها، لافتاً إلى أن الأيام المقبلة ستكون واضحة أكثر بهذا الخصوص.

يُشار إلى أن السفير القطري محمد العمادي، أعلن مسبقاً عن إطلاق أكبر مشروع لتوزيع القسائم الشرائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة ضمن منحة دولة قطر لإغاثة سكان القطاع.

وأوضح العمادي، أن مشروع توزيع القسائم الشرائية سيستهدف الأسر الفقيرة والمصنفة في الوزارات المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية بغزة على أنها الأسر الأكثر حاجة والتي تأثرت بالظروف الحالية التي يعيشها القطاع جراء الحصار المفروض عليه منذ ما يزيد عن 12 عاماً.