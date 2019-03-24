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بالأسماء..الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 40 شهيدا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:58 - 24 مارس 2019
جثامين الشهداء جثامين الشهداء
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تواصل قوات الاحتلال احتجاز جثامين 40 شهيدا ، منذ قرار الكابينت الاسرائيلي بالعودة لاحتجاز جثامين الشهداء بتاريخ 13102015 الى 40 شهيدا .وهم:

1-عبد الحميد أبو سرور

2- محمد ناصر طريرة

3- محمد جبارة احمد الفقيه

4- رامي محمد عورتاني

5- مصباح ابو صبيح

6- فادي قنبر

7- براء إبراهيم محمد صالح

8- عادل حسن ابراهيم عنكوش

9- اسامة احمد مصطفي عطا

10- بدر كمال مصبح

11- احمد حسن السباخي

12- شادي سامي الحمري

13- علاء سامي ابو غراب

14- محمد خير الدين البحيصي

15- احمد اسماعيل جرار

16- احمد نصر جرار

17- عبد الرحمن بني فاضل

18- مصعب زهير السلول

19- محمد الربايعة

20- يوسف أحمد عطوة العماوي

21- عطية محمد عطوة العماوي

22- يوسف جاسر إبراهيم أبو جزر

23- عبد السلام مسامح

24- عزيز عويسات

25- رمزي النجار

26- خالد سمير عبد العال

27- محمد طارق إبراهيم دار يوسف

28- هاني محمد عودة المجدلاوي

29- وائل عبد الفتاح الجعبري

30- عطاف محمد مصلح صالح

31- عماد خليل ابراهيم شاهين

32- رمزي أبو يابس

33- صالح عمر صالح برغوثي

34- أشرف وليد سليمان نعالوة

35- محمد فوزي عدوي

36- فارس بارود

37- امير دراج

38- يوسف عنقاوي

39- ياسر الشويكي

40- عمر ابو ليلى

 

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