6 أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ستة أسرى من قطاع غزة والضفة والداخل يدخلون، اليوم الأحد، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

الأسيران رشدي حمدان محمد أبو مخ (56 عامًا) المحكوم بالسجن 35 عامًا وإبراهيم نايف إبراهيم أبو مخ المحكوم بالسجن 40 عامًا من مدينة باقة الغربية في الداخل المحتل، وهما معتقلان منذ عام 1986 وأمضيا 33 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير ناصر خالد محمد عنقاوي (44 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 18 عامًا في معتقلات الاحتلال.

ومن مدينة الخليل الأسير بدوي عبد الحميد بدوي عبد الباسط (40 عامًا) حكم عليه بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في السجون.

والأسير جهاد إسماعيل عوض أبو قبيطة (47 عامًا) المحكوم بالسجن 10 أعوام ومعتقل منذ عام 2012، وأمضى سبعة أعوام في السجون.

ومن مخيم النصيرات وسط قطاع غزة الأسير راتب فوزي جمعة أبو عقل (33 عامًا) المحكوم بالسجن 12 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 11 عامًا في السجون.