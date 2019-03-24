مصادر: الوفد الأمني المصري يصل "تل أبيب" اليوم وغداً في قطاع غزة

من المقرر، أن يصل الوفد الأمني المصري اليوم الأحد، إلى "تل أبيب" للقاء "الإسرائيليين" للتباحث في عدة قضايا أهمها التصعيد على قطاع غزة.

ووفقاً للمصادر، فالوفد الأمني المصري سيصل قطاع غزة غداً، بعد الانتهاء من المباحثات مع "إسرائيل".

وتشهد الأراضي الفلسطينية خاصةً قطاع غزة توتراً كبيراً حيث تتصاعد الهجمة "الإسرائيلية" على القطاع، فيما تتصاعد مسيرات العودة والارباك الليلي على الحدود.

وتستعد الجماهير الفلسطينية في القطاع للخروج بمليوينة العودة في 30 آذار/مارس الجاري ذكرى يوم الأرض للتأكيد على حق العودة وللمطالبة برفع الحصار عن غزة.