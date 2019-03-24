نتنياهو ينفي تربحه من بيع غواصات ألمانية إلى مصر

نفى رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو مزاعم أنه تربح من بيع غواصات ألمانية إلى مصر في مقابلة حية نادرة مع القناة 12 "الإسرائيلية" مساء السبت.

وفي أول مقابلة له مع القناة التلفزيونية الأكثر مشاهدة في "إسرائيل" منذ بداية ولايته، نفى نتنياهو الاتهامات الموجه له من خصومه السياسيين ووصفها بـأنها “موجة من الأكاذيب”.

وتتعلق هذه الاتهامات بفضيحة مزعومة للفساد والرشوة تحيط باستحواذ "إسرائيل" على غواصات وسفن بحرية من شركة تيسن كروب للأنظمة البحرية (تي كيه ام اس) الألمانية. ولا يعد نتنياهو مشتبها به في القضية، ولكن العديد من المقربين منه محل اشتباه.

ووفقا لوسائل إعلام "إسرائيلية"، فإن المدعي العام يحقق في مزاعم تضارب مصالح ضد نتنياهو تنطوي على أسهم في شركة يديرها ابن عمه، والتي تم الاستحواذ عليها لاحقا من قبل مورد من شركة (تي كيه ام اس).

وتشير المزاعم إلى أن نتنياهو أثناء زعامته للمعارضة اشترى أسهما بيعت بعد عام من إعادة انتخابه رئيسا للحكومة في عام 2009 مقابل 16 مليون شيكل (حوالي 4,5 مليون دولار).

ويتساءل منافساه الرئيسيان في الانتخابات، بيني غانتس ويائير لابيد، عن كيفية تربحه لمثل هذا المبلغ الكبير من أسهم في شركة كان أداؤها ضعيفا.

وقال نتنياهو إنه ربح من الأسهم، التي اشتراها في مقابل 600 ألف دولار، “لأنني أفهم في الاقتصاد والأعمال”، مشيرا إلى أن هذه الأموال ليس لها صلة بالغواصات.

وذكر إنه أبلغ السلطات الضريبية بشأن الأسهم كما حصل على موافقة من المدعي العام للاحتفاظ بها بعد أن أصبح رئيسًا للوزراء. وقال إنه باعها قبل عام ونصف من بيع الغواصة الأولى.

ووقع نتنياهو على اتفاقية إطارية بمليارات الدولارات في تشرين أول/ أكتوبر 2016، على الرغم من معارضة وزير الدفاع آنذاك موشيه يعلون وآخرين في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية.

وقال نتنياهو السبت إنه وافق على بيع الغواصات لمصر بسبب “أسرار دولة” لا يعرفها سوى القليل من الأشخاص.