طاقم طبي في مستشفى الأقصى ينجح بتثبيت مفصل دون جراحة

أجرى طاقم جراحي في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غوة، برئاسة استشاري جراحة العظام والمفاصل الدكتور إسماعيل أبو الكاس عملية جراحية نوعية لمريض ستيني.

وقال أبو الكاس بأن المريض (ص.م) البالغ من العمر ٦٠ عام قد وصل المستشفى وهو يعاني من كسر في عنق الفخذ الأيمن مما يستدعي التدخل الجراحي قبل مرور الست ساعات الأولى الذي قد يؤدي إلى استبدال المفصل بشكل كامل.

وأضاف أبو الكاس بأنه قد تم تثبيت المفصل باستخدام المسامير تحت الأشعة السينية دون الحاجة للجراحة.

وقدم المريض شكره وتقديره للدكتور أبو الكاس وللدكتور هاني الدواهيدي ولجميع الطواقم التمريضية والتخدير على جهودهم في العملية الجراحية التي تكللت بالنجاح.