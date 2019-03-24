وفاة "العقل المدبر" لأكبر عملية في تاريخ الموساد

توفي الجاسوس والوزير الإسرائيلي السابق رفائيل إيتان، الذي عرف بقيادته عملية اعتقال أدولف إيخمان مهندس ما تسمى محرقة "الهولوكوست" النازية، عن عمر 92 عامًا.

وقالت وسائل إعلام "إسرائيلية" رسميَّة إنَّ أيتان توفي السبت في تل أبيب، ونعاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، واصفا إياه بأنَّه "بطل جهاز الاستخبارات الإسرائيلية".

وكانت عملية عام (1960) التي أدت إلى اعتقال إيخمان في الأرجنتين وجلبه للمحاكمة في "إسرائيل"، من أكبر العمليات في تاريخ الموساد.

وعرف عن أيتان أيضًا معالجته لقضية جاسوس البنتاغون الأميركي جوناثان بولارد، الذي كان يسرب معلومات لإسرائيل في ثمانينيات القرن الماضي، في فضيحة تجسس أحرجت إسرائيل مع حليفها الاستراتيجي الولايات المتحدة حينها.