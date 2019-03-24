الرباط توقف 5 "إسرائيليين" يُشتبه في تزويرهم جوازات سفر مغربية

أعلنت الرباط، امس السبت، توقيف 5 "إسرائيليين"، يشتبه في تورطهم بتزوير جوازات سفر ووثائق مغربية، وفق بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح البيان أن “الخطوة تأتي في إطار تحقيقات تقودها النيابة العامة بالمملكة، لتفكيك شبكة إجرامية يتزعمها مواطن (مغربي) يهودي (لم تسمه)”.

وأضاف أن الشبكة تم الكشف عنها بداية مارس/ آذار الجاري، بعد الاشتباه بعملها على تزوير جوازات سفر وهويات شخصية وغيرها من الوثائق لصالح يهود من أصول غير مغربية.

وتابع البيان أن الشرطة القضائية أوقفت "الإسرائيليين" الخمسة بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات، الخميس، وأن اثنين منهم مدرجان على النشرات الحمراء الصادرة عن الشرطة الدولية “الإنتربول”.

وأوضح أن أحدهما يشتبه في تورطه بجرائم قتل ضمن شبكات إجرامية دولية منظمة، والثاني يشتبه في ارتباطه بشبكات دولية لتجارة المخدرات.

ولفت إلى ضبط مبالغ مالية ومواد مخدرة ووثائق يعتقد أنها مزورة، فضلا عن أجهزة وهواتف محمولة، في منازل يستأجرها المشتبه بهم، دون تفاصيل إضافية.

يشار أن المملكة أعلنت، في 7 مارس/ آذار الجاري توقيف 10 مواطنين، يشبته في ارتباطهم بالشبكة، هم المواطن اليهودي الذي يتزعمها، و3 رجال أمن وموظفان حكوميان ومسؤولة في وكالة سفر، و3 أشخاص آخرين، يعتقد أنهم شاركوا في تسهيل ارتكاب الجرائم.