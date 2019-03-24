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طقس فلسطين: انخفاض الحرارة وأمطار متفرقة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:10 - 24 مارس 2019
الطقس ستوري الطقس ستوري
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 يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة بإذن الله لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما وباردا إلى شديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

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