اصابات بينها حرجة خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي

اصيب 4 مواطنين برصاص الاحتلال واخرون بالاختناق، مساء اليوم السبت، جراء قمع الاحتلال للمشاركين في فعاليات الارباك الليلي على حدود قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن مواطنين اصيبا بجروح أحدهما في القدم خلال مشاركتهما في فعاليات الارباك الليلي شرق جباليا، كما اصيب مواطن برصاص الاحتلال شرق رفح جنوب القطاع ، فيما اصيب شاب رابع عند بيت حانون في منطقة البطن ووصفت حالته بأنها حرجة.

وبدأ الشبان الفلسطينيون بالتوافد ، مساء اليوم السبت، الى مخيمات العودة الخمس شرق قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الارباك الليلي المقامة على الحدود.

كما اشعل الشبان الاطارات المطاطية على الحدود الشرقية للقطاع، فيما اطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز تجاه المشاركين في فعاليات الارباك في مخيمات العودة الخمس شرق القطاع.

في السياق قالت القناة 13 العبرية، إنه يسمع الآن دوي انفجارات في منطقة المجلس الاقليمي أشكول في أعقاب التظاهرات في عدة مواقع على طول الحدود مع قطاع غزة.