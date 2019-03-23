موقع عبري: متظاهرو الإرباك الليلي ألقوا أكثر من 300 قنبلة الليلة

ذكر موقع "مفزاك" العبرية، أن المتظاهرين الفلسطينيين ألقوا أكثر من 300 قنبلة متفجرة نحو جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الفاصل شرقي مدينة غزة.

وأشار الموقع العبري أن أحدًا من جنود الاحتلال لم يصب، فيما سمع دوي الانفجارات في مستوطنات ما يسمى بـ"غلاف غزة".

اصيب 4 مواطنين برصاص الاحتلال واخرون بالاختناق، مساء اليوم السبت، جراء قمع الاحتلال للمشاركين في فعاليات الارباك الليلي على حدود قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن مواطنين اصيبا بجروح أحدهما في القدم خلال مشاركتهما في فعاليات الارباك الليلي شرق جباليا، كما اصيب مواطن برصاص الاحتلال شرق رفح جنوب القطاع ، فيما اصيب شاب رابع عند بيت حانون في منطقة البطن ووصفت حالته بأنها حرجة.