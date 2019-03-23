برشلونة يعلن غياب ميسي عن مباراة الأرجنتين والمغرب

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيعود إلى الفريق الكتالوني ولن يخوض المباراة الودية الثانية لمنتخب بلاده أمام المغرب للإصابة.

ووفقًا لبيان منشور على موقع النادي الإليكتروني، "نوّد التأكيد على غياب ميسي عن مباراة الأرجنتين الودية أمام المغرب الثلاثاء المقبل و ذلك بسبب مشاكل عضلة العانة التي كان يعاني منها".

ولم يحدد النادي فترة غياب ميسي عن الملاعب .

وشارك ميسي في مباراة الأرجنتين الودية أمام فنزويلا كاملة مساء الجمعة، والتي انتهت بهزيمة راقصي التانجو بهدف لثلاثة أهداف.

وتعد مباراة فنزويلا هي الأولى لميسي بقميص الأرجنتين منذ نهائيات كأس العالم روسيا 2018 ووداع الفريق من الدور الثاني أمام فرنسا.