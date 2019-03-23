عباس: ربما نصرف 40% من رواتب الموظفين الشهر المقبل

تطرق رئيس السلطة الفلسطينية، السبت، إلى الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية ورواتب الموظفين، مشيرًا إلي أن "إسرائيل" خصمت 182 مليون شيقل من أموال الضرائب "المقاصة".

جاءت تصريحات عباس خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدًا من طلبة جامعة هارفارد الأميركية، حيث أطلعهم على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن زيارتهم لفلسطين تشكل فرصة للاطلاع على الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وإجراءاته التعسفية.

وقال عباس: "نحن الآن نعاني كثيراً من فقدان جزء كبير من أموالنا والتي تعادل 70 % من موازنتنا، فاضطررنا إلى صرف نصف رواتب الموظفين، وربما الشهر المقبل 40%، وبالنهاية قد نضطر لعدم دفع الرواتب ومصاريف المؤسسات، وعلى البلد، والسبب هو حكومة إسرائيل".