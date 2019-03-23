النيجر تحرج مصر والكاميرون تبلغ نهائيات أمم إفريقيا

اختتم منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بالتعادل مع مضيفه النيجر بهدف لمثله مساء السبت، في ملعب "جينيرال سيني كونتش" بالعاصمة نيامي في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة العاشرة للتصفيات.

وسجل محمود حسن تريزيجيه هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 47، وتعادل أمادو مونتاري بالدقيقة 81، وتصدى أحمد الشناوي حارس "الفراعنة" لركلة جزاء في الدقيقة 55 عن طريق سليماني ساكو.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 13 نقطة محتلاً المركز الثاني خلف تونس، وارتفع رصيد النيجر إلى 5 نقاط مع ختام مشوار المجموعة، وقدم "الفراعنة" عرضاً باهتاً قبل 3 شهور فقط من انطلاق أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل، وأحرج منتخب النيجر "الفراعنة" واكتفوا بالتعادل، بعدما أهدروا عدة فرص.

بدوره، تأهل المنتخب الكاميروني إلى النهائيات، بعد تغلبه على منتخب جزر القمر بثلاثية نظيفة في المجموعة الثانية.

وسجل أهداف الكاميرون إيريك ماكسيم تشوبو موتينج، وكلارينسي بيتانج، وكارل توكو ايكامبي بالدقائق 37، و53، و89 على الترتيب.

ورفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، وبفارق المواجهات المباشرة مع المنتخب المغربي، وتوقف رصيد جزر القمر عند خمس نقاط بالمركز الرابع، والأخير، وبفارق المواجهات المباشرة مع منتخب مالاوي.

وفاز المنتخب المغربي، الذي ضمن تأهله كأول المجموعة، على نظيره الكاميروني في مجموع المباراتين بهدفين لواحد، فيما تعادل منتخب جزر القمر مع مالاوي بهدفين لمثلهما في مجموع المباراتين، لكن منتخب مالاوي استفاد من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وكان يفترض أن تنظم الكاميرون نهائيات أمم إفريقيا، إلا أن الاتحاد الإفريقي سحب التنظيم منها بسبب عدم جاهزية البلاد، وقام بفتح استقبال طلبات التقديم لاستضافة البطولة التي نالت مصر شرف تنظيمها في النهاية.

ضيف جديد

وتأهل منتخب بوروندي إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخه، بعد تعادله مع منتخب الجابون بهدف لمثله في المجموعة الثالثة.

وتقدم منتخب بوروندي بهدف سجله سيدريك أميسي في الدقيقة 76، وتعادل منتخب الجابون بهدف سجله عمر نجاندو لاعب منتخب بوروندي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 82.

ورفع منتخب بوروندي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني ليتأهل رسمياً للبطولة، فيما رفع منتخب الجابون رصيده إلى ثماني نقاط بالمركز الثالث.

ويلتقي منتخب مالي الذي ضمن تأهله للبطولة مع ضيفه جنوب السودان في وقت لاحق اليوم، ويدخل منتخب مالي المباراة متصدراً للمجموعة برصيد 11 نقطة، فيما يقبع منتخب جنوب السودان بقاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.