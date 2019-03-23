مورينيو يعلن العودة في يونيو مع نادٍ جديد

قال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق إنه يستهدف العودة للتدريب على مستوى الأندية في يونيو المقبل قبل انطلاق الموسم الجديد ولديه فكرة عن نوعية النادي الذي يرغب في قيادته.

وابتعد مورينيو عن التدريب منذ إقالته من تدريب يونايتد في ديسمبر الماضي بسبب سلسلة من النتائج المخيبة تركت النادي وقتها في المركز السادس في الدوري الممتاز متأخرا بفارق 19 نقطة عن الصدارة.

وأبلغ مورينيو شبكة "بي.إن.سبورتس" الرياضية "أخطط للعودة هذا الصيف. في يونيو مع ناد جديد للتحضير للموسم المقبل."

"أعرف نفسي جيدا ولهذا السبب رفضت بالفعل ثلاثة أو أربعة عروض مختلفة. أعرف تماما ما أريده. لا أركز على ناد بعينه لكن على طبيعة المهمة وحجمها".

وقال مورينيو في يناير الماضي إنه لا يعرف على وجه التحديد إن كان سيدرب ناديا آخر في إنجلترا بعد عمله سابقا مع تشلسي ويونايتد.

لكن المدرب البالغ من العمر 56 عاما استبعد تولي تدريب أحد المنتخبات نظرا لأنه يفضل العمل يوميا مع اللاعبين وهو أمر ينسجم تماما مع تدريب الأندية.

وقال مورينيو ردا على سؤال عما إذا كان يرغب في تدريب أحد المنتخبات "لا أعتقد ذلك. تدريب المنتخبات الوطنية له طبيعة خاصة جدا. أحب العمل يوميا مع اللاعبين وأعشق اللعب في أكثر من بطولة وأحب المباريات وأرغب في الاستمرار في التدريب على مستوى الأندية لكن من يدري؟".