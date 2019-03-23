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برشلونة يفتح باب الرحيل لكوتينيو

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:09 - 23 مارس 2019
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كشفت تقارير إعلامية عن استعداد برشلونة للتخلي عن خدمات المهاجم البرازيلي فيليب كوتينيو الصيف المقبل في حال تلقي النادي عرضا بقيمة تفوق 90 مليون جنيه إسترليني.

ولعب كوتينيو خلال الموسم الحالي 41 مباراة في مختلف البطولات هذا الموسم، وساهم بتسعة أهداف.

ويرى النادي الكتالوني أن البرازيلي لم يتمكن من الوصول للمستوى المتوقع منه بعد أن كلفته صفقة ضمه من ليفربول 105 مليون جنيه إسترليني في يناير 2018.

ولم يتلق برشلونة أي عروض رسمية لضم اللاعب حتى الآن إلا أن تقارير كانت ربطته بكل من تشلسي ومانشستر يونايتد.

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