نتنياهو يغادر الليلة "إسرائيل" للقاء ترامب

من المقرر أن يتوجه، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال موقع "مفزاك" العبري إن نتنياهو سيلتقي يوم الاثنين القادم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفًا: "سيبحث نتنياهو مع ترامب الوجود الإيراني في سوريا، والتعاون الأمني بين البلدين.

وتابعت الموقع: "من المتوقع أن يعلن ترامب هضبة الجولان المحتلة جزء من أرض إسرائيل".

كما سيلقي نتنياهو خطابًا أمام منظمة "إيباك" اليهودية، سيلتقي كبار المسؤولين الأمريكيين.

وفي سياق متصل قال نتنياهو، إن "سأتوجه لواشنطن للقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لأقدم الشكر لاعتراف أمريكا بسيادة "إسرائيل" على هضبة الجولان".