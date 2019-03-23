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الاحتلال يعتقل فتى من شرق جنين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 19:11 - 23 مارس 2019
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اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي السبت، فتى من قرية جلبون شرق مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمد رضوان أبو الرب أثناء تواجده قرب الجدار العنصري، وجرى اقتياده إلى جهة مجهولة.

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