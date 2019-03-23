أردوغان: تركيا ستصبح لاعباً عالمياً في الصناعات الدفاعية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستصبح لاعبا عالميا في مجال الصناعات الدفاعية في الفترة المقبلة.

جاء ذلك في خطابه، اليوم السبت، أمام تجمع انتخابي مشترك مع زعيم حزب الحركة القومية الشريك في "تحالف الشعب" الانتخابي، دولت باهتشلي في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف أردوغان أن تركيا "ستصبح خلال الفترة المقبلة لاعبا عالميا في مجال الصناعات الدفاعية مستخدمة تصاميم أصلية محلية، وتكنولوجيا متقدمة".

وأشار أردوغان أن أنقرة تحولت إلى عاصمة للصناعات الدفاعية التركية خلال الـ 17 عاما الماضية. لافتا أن بها 4 من بين أكبر 100 شركة صناعات دفاعية في العالم.

وقال إن قيمة صادرات الصناعات الدفاعية التركية العام الماضي بلغت أكثر من 2 مليار دولار، 50% منها حققتها أنقرة.

ودعا أردوغان جميع المواطنين الأتراك للتوجه لصناديق الانتخاب في الانتخابات المحلية المزمعة في 31 مارس/ آذار المقبل، قائلا إن الانتخابات سترسم مستقبل البلاد.