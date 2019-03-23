مستوطنون يهاجمون مواطنة ونجلها في الخليل

تعرضت مواطنة ونجلها، مساء اليوم السبت، الى اعتداء من مجموعة من المستوطنين في منطقة تل الرميدة في الخليل.

وأفادت مصادر محلية وأمنية، بأن مجموعة من المستوطنين الذين يقيمون بالبؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في تل الرميدة هاجموا مواطنة من عائلة "قعقور" ونجلها واعتدوا عليهما بالضرب والسب أثناء تواجدهما في محيط منزلهم.

يذكر أن تل الرميدة يقع مقابل الحرم الابراهيمي الشريف من الجهة الغربية ويطل بشكل كامل على وسط المدينة ويتعرض ساكنيه من المواطنين الفلسطينيين وبشكل يومي ومستمر لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه للضغط عليهم واجبارهم على مغادرة منازلهم وأراضيهم في المنطقة .