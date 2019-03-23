اتحاد الشجاعية يبلغ ثمن نهائي كأس فلسطين

تأهل اتحاد الشجاعية إلى ثمن نهائي مسابقة كأس فلسطين لأندية قطاع غزة، بعد الفوز 3-2، اليوم السبت، على نظيره دير البلح، على استاد خان يونس.



ومن المنتظر أن يواجه الشجاعية، الفائز من لقاء القادسية وأهلي النصيرات.



وفرض اتحاد الشجاعية، أفضليته الكاملة على اللقاء، ولعب بشكل هجومي منتظر مع انطلاق اللقاء.



وكاد أحمد حرارة أن يفتتح التسجيل، وتبعه زميله سالم وادي، بضربة رأس مرت خارج المرمى، في حين حاول دير البلح، عبر عبد الرحمن المنايعة، من تسديدة خارج المنطقة.



ونجح الشجاعية في التقدم بهدف أول، عبر هداف الفريق والدوري، سالم وادي، الذي تابع تمريرة عمر العرعير في المرمى.



وواصل الشجاعية، الهجوم، وأهدر وادي، فرصة تعزيز تقدم الفريق، لكن زميله أحمد حرارة عاد وسجل الهدف الثاني للفريق من تسديدة قوية بعد تمريرة العرعير.



ومع بداية الشوط الثاني، عزز فرج جندية تقدم فريقه بالهدف الثالث من ركلة جزاء، ليتقدم الفريق بثلاثية نظيفة، وبعدها يهدر أكثر من فرصة.



في المقابل، حاول دير البلح ونجح في الدقيقة الأخيرة والوقت بدل الضائع، من تسجيل هدفين متتاليين، عبر عبد الرحمن صالح ومحمد عبد اللطيف موسى.



وفي لقاء آخر، على ملعب بيت حانون الرياضي، تخطى بيت لاهيا، نظيره شباب الزيتون بهدفين دون رد، من توقيع مدحت السيد.



